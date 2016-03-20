بالفيديو: الرئيس اوباما يغني ويرقص مع النجم العالمي آشر

خلال الحفل الموسيقي الذي أقيم مؤخراً في البيت الأبيض وحمل اسم النجم الراحل Ray Charles ، قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama، بالغناء والرقص مع زوجته ميشيل أوباما Michelle Obama على صوت النجم العالمي آشر Usher والنجمة ديمي لوفاتو Demi Lovato وفرقة . The Band Perry

وغنى آشر أغنية كلاسيكية من أعمال الراحل Ray Charles وهي "Georgia on my Mind"، ثم قام بوضع المايكروفون أمام الرئيس الذي غنى معه على الفور.

الفيديو الذي يظهر الجانب الطريف لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، انتشر بشكل واسع على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي، وحاز على الكثير من التعليقات التي أشادت بروح الرئيس المرحة والظريفة.