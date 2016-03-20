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سنوب دوغ يتسبب بشهرة قرية رومانية صغيرة عن طريق الخطأ

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الأحد 20-03-2016 03:06

حظيت قرية رومانية صغيرة باهتمام دولي، بعد أن تسبب خطأ إملائي وقع فيه مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ Snoop Dogg ، في منحها شهرة واسعة.

فقد نشر دوغ، الذي كان في جولة بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، صورة سيلفي له على موقع إنستقرام، وأخبر عشاقه أنه في بوغاتا في إقليم ترانسلفانيا شمالي رومانيا.

وسرعان ما التقط الرومانيون الخبر وبدأوا في تناقله، ليحقق موقع "Visit Bogata" نسبة مشاهدات كبيرة، واصفاً القرية التي يقطنها نحو ألفي شخص بأنها "المكان المثالي للاسترخاء في رومانيا".

وعلق عمدة بوغاتا لازلو بارتا على الأمر قائلاً: "كان ذلك خطأ، لكنه كان إعلاناً جيداً لنا".

 

 

 

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