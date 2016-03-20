79% من القراء يؤيدون اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان " بعد تدخل خارجية أمريكا الأخير فى شئون مصر .. هلى تؤيد اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن؟"، أيد غالبية القراء اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن.

وأيد 79 % من القراء اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن، بينما لم يؤيد 18 % من القراء اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع .

53% من القراء يستبعدون نجاح تعديلات القوانين المرتقبة فى ضبط أداء أمناء الشرطة

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