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79% من القراء يؤيدون اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن

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79% من القراء يؤيدون اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن 79% من القراء يؤيدون اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان " بعد تدخل خارجية أمريكا الأخير فى شئون .. هلى تؤيد اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن؟"، أيد غالبية القراء اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن.

وأيد 79 % من القراء اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن، بينما لم يؤيد 18 % من القراء اتخاذ القاهرة رد فعل قوى ضد واشنطن، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع .

53% من القراء يستبعدون نجاح تعديلات القوانين المرتقبة فى ضبط أداء أمناء الشرطة
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مصر 365

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