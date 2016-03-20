وزير النقل يعلن بدء حفر المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل بدء حفر الجزء النفقى الأول بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من محطة هارون بمصر الجديدة حتى محطة النزهة 1 بطول 5.15 كم و5 محطات نفقية، ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وقال وزير النقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحفار العملاق "إيمحوتب" سينطلق رسميا من محطة هارون فى اتجاه النزهة بعد انتهاء أعمال صيانته وتركيب قطع الغيار التى كانت مطلوبة له بعد إنهائه حفر المرحلة الثانية من الخط الثالث، حيث تقوم بتنفيذ هذا الجزء شركة فينسى الفرنسية.

يذكر أن هذا الجزء المسمى "4A" يضم محطات (هارون – ميدان هليوبوليس – ألف مسكن – نادى الشمس – النزهة 1)، وقام رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب منذ شهور بتدشين بدء تنفيذه بعد التعاقد مع شركة فينسى لتنفيذه بتكلفة 4.345 مليار جنيه.

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