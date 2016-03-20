انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم الفنى الثالث اليوم بشمال سيناء

تشهد شمال سيناء اليوم الأحد انطلاق المؤتمر الثالث للتعليم الفنى، تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وبرئاسة الدكتور عادل عبد المنعم أبو الفرج وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بديوان محافظة شمال سيناء، إن المؤتمر يعقد ليوم واحد بقاعة المدينة الشبابية على ساحل مدينة العريش، ويحضر اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وأكد "إيهاب حسن" مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، انتهاء كافة الاستعدادت فى المدينة الشبابية لاستضافة المؤتمر، وتأمين فعالياته.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، يشارك فى حضور المؤتمر الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وأن هناك بحوثا مقدمة من دولتين عربيتين وكوكبة من علماء التعليم الفنى ومراكز البحوث وممثلى محافظات مصر وبمشاركة بحثية من أبناء سيناء من المتخصصين فى مجال تطوير التعليم الفنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية والإعلاميين، وتم الاتفاق على تصعيد التوصيات الصادرة عن المؤتمر إلى أعلى مستوى لوضعها موضع التنفيذ، ولوضع سيناء على خارطة مصر كمحافظة داعمة للتعليم الفنى، وأن يكون لها الريادة فى تطويره.

وأعلن حسن رجائى أمين عام المؤتمر أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية والوطن العربى، مشيرا إلى اشتراك دولتين عربيتين وعدد 8 محافظات بالإضافة إلى مشاركة الجامعات وعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذا مشاركة عدد من أساتذة كليات الفنون التطبيقية لوضع أسس جديدة للتصميم وسيتم توقيع بروتوكول معهم لتفعيل مشاركتهم، ويتم بالشراكة مع أكثر من جهة منها القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات المجتمع المدنى، والتركيز على محاولة تذليل العقبات التى تواجه التعليم الفنى والاستفادة منه فى توفير الإنتاج الجيد ورخيص الثمن لتوزيعه على الأسواق.

تضم لجنة الإعداد للمؤتمر التى يرأسها حسن رجائى رئيس اللجنة كلا من: المهندس عبد الرازق على مدير إدارة التعليم الزراعى ورئيس اللجنة المستضيفة، لبنى إسماعيل مسئولة لجنة الاستقبال، سوزى عبد الله مسئولة لجنة الضيافة، المهندس وائل حسونة مسئول الدعم الإلكترونى للمؤتمر، والمهندس محمد رستم عضو اللجنة، إلى جانب سمير أبو عتلة من مجلس الآباء والمعلمين.

- "تعليم شمال سيناء" تعلن انتهاء استعداداتها لمؤتمر التعليم الفنى

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