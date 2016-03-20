تجديد حبس عاطل لانتحاله صفة ضابط بإمبابة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزه حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وصحفى للهروب من الأكمنة نتيجة صدور عدة أحكام قضائية ضده.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطاراً من قسم شرطة إمبابة يفيد ضبط "عمر.ص" 40 سنة هارب من عدة أحكام قضائية لانتحاله صفة ضابط شرطة وصحفى.

واعترف المتهم بصحة الأحكام الصادرة ضده، وأرشد على أحد الأشخاص يقوم بتزوير عقود وكارنيهات لعدد من المصالح الحكومية.

وعثر رجال المباحث على كارنيه ضابط شرطة بحوزته وكارنيه نقابة الصحفيين، وكارنيه لجريدة خاصة مزيفين، وتحرر محضر للمتهم وتولت النيابة التحقيق.

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