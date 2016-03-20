أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عاطل لانتحاله صفة ضابط بإمبابة

Google+ Print
تجديد حبس عاطل لانتحاله صفة ضابط بإمبابة تجديد حبس عاطل لانتحاله صفة ضابط بإمبابة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزه حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وصحفى للهروب من الأكمنة نتيجة صدور عدة أحكام قضائية ضده.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطاراً من قسم شرطة إمبابة يفيد ضبط "عمر.ص" 40 سنة هارب من عدة أحكام قضائية لانتحاله صفة ضابط شرطة وصحفى.

واعترف المتهم بصحة الأحكام الصادرة ضده، وأرشد على أحد الأشخاص يقوم بتزوير عقود وكارنيهات لعدد من المصالح الحكومية.

وعثر رجال المباحث على كارنيه ضابط شرطة بحوزته وكارنيه نقابة الصحفيين، وكارنيه لجريدة خاصة مزيفين، وتحرر محضر للمتهم وتولت النيابة التحقيق.


>- حبس موظف اختلس 54 ألف جنيه من مرتبات المدرسين بالفيوم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365