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اليوم.. وزيرة التعاون ترأس اجتماع مجلس التنسيق "السعودى ـ المصرى" بالرياض

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اليوم.. وزيرة التعاون ترأس اجتماع مجلس التنسيق "السعودى ـ المصرى" بالرياض اليوم.. وزيرة التعاون ترأس اجتماع مجلس التنسيق "السعودى ـ المصرى" بالرياض
يعقد مجلس التنسيق "المصرى - السعودى" اجتماعه الخامس وقبل الأخير بالعاصمة الرياض، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى، ومنسق أعمال الجانب المصرى بالمجلس.

يرأس الجانب السعودى الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ومن المقرر أن يتم على هامش الاجتماع التوقيع على ثلاث اتفاقيات.


>- وزيرة التعاون ترأس الاجتماع الخامس للمجلس "السعودى المصرى" الأحد... سحر نصر: نضع الترتيبات النهائية للاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين للقاهرة.. وتؤكد: زيارة السيسى أعطتنا دفعة قوية
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مصر 365

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