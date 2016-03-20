اليوم.. وزيرة التعاون ترأس اجتماع مجلس التنسيق "السعودى ـ المصرى" بالرياض

يعقد مجلس التنسيق "المصرى - السعودى" اجتماعه الخامس وقبل الأخير بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى، ومنسق أعمال الجانب المصرى بالمجلس.

يرأس الجانب السعودى الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ومن المقرر أن يتم على هامش الاجتماع التوقيع على ثلاث اتفاقيات.

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