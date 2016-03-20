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زحام مرورى بسبب اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو

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زحام مرورى بسبب اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو زحام مرورى بسبب اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو
اشتعلت النيران فى سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو اليوم، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة السيارات أمام المتجه من الطريق الدائرى وفى طريقه إلى الصحراوى ومدينة السادس من أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق، كما انتقلت سيارتا إطفاء تابعتين للحماية المدنية بالجيزة إلى المكان، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى سيارة أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة.


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