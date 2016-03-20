النيابة تبدأ التحقيق فى تفجير "كمين الصفا" جنوب العريش

بدأ فريق من النيابة بشمال سيناء فى إجراء تحقيقات حول تفجير كمين الصفا جنوب العريش الليلة الماضية الذى راح ضحيته 18 شرطيا بعد استهداف مجموعة إرهابية للكمين بموقع على طريق العريش الدائرى.

واستمع فريق النيابة لأقوال قادة أمنيين، وروايات شهود عيان، ومعاينة موقع التفجير، وكشفت التحقيقات الأمنية فى حادث تفجير كمين "الصفا" جنوب مدينة العريش، أن مجموعة مسلحة استهدفت الكمين سبقها انفجار سيارة أعقبه إطلاق قذيفة صاروخية على الموقع وهو ما أسفر عن تدميره واستشهاد 18 من قوة الكمين، وأن منفذى العملية مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم بيت المقدس.

وقال مصدر أمنى إنه تم نقل جثامين الشهداء من مستشفى العريش العام فى طريقهم لمحافظاتهم المختلفة.

>ووصلت لشمال سيناء، قيادات أمنية رفيعة المستوى من وزارة الداخلية للتجهيز لخطة أمنية جديدة لمواجهة العناصر الإرهابية، وتأمين الاكمنة الثابتة والمتحركة، واتخاذ وسائل أمان معاونة للقوات لمواجهة التحركات للمسلحين، وتنفيذ خطط نوعية لاستهداف البؤر الإرهابية ورصد تحركاتها وتنفيذ عمليات استباقية لتحركاتها.

وانتشرت قوات أمنية جنوب مدينة العريش التى شهدت الحادث ونفذت عمليات تفتيش للمزارع المحيطة بالمنطقة لتعقب عناصر يشتبه أنها تتخذ من هذه المناطق نقاط تمركز لها.

كما تواصلت أعمال التمشيط والمداهمات جنوب الشيخ زويد ورفح، وقال مصدر إن القوات نفذت عملية استهداف لعدد 24 بؤرة إرهابية بينها أهداف ثابتة وخرى متحركة بالقصف بأسلحة ثقيلة واستهداف بطائرات وأن العمليات متواصلة وستعلن نتائجها فى وقت لاحق.

وخيم الحزن على كافة مناطق شمال سيناء إثر حادث تفجير كمين الصفا جنوب مدينة العريش، وقررت محافظة شمال سيناء إعلان الحداد بمناطقها وإلغاء كافة الفعاليات تضامنا مع ضحايا انفجار العريش.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة بالمحافظة، إنه تم تأجيل الفعاليات المقررة اليوم إلى أجل غير مسمى ومن بينها مؤتمر التعليم الفنى الثالث، ولقاءات المحافظ مع أهالى ومسئولين.

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