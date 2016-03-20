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توقف حركة المرور لانقلاب مقطورة محملة بالرمال أعلى طريق السويس الصحراوى

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توقف حركة المرور لانقلاب مقطورة محملة بالرمال أعلى طريق السويس الصحراوى توقف حركة المرور لانقلاب مقطورة محملة بالرمال أعلى طريق السويس الصحراوى
ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات اليوم الأحد بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال أعلى كوبرى الجيش بطريق السويس الصحراوى أمام المتجه من الدائرى وفى طريقه إلى الطريق الصحراوى وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بحادث انقلاب مقطورة أعلى طريق السويس، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.


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