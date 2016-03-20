اليوم.. وزير القوى العاملة يكرم 14 أما مثالية وعاملا بقطاع البنوك والتأمينات

يكرم وزير القوى العاملة جمال سرور اليوم الأحد 14 أمًا مثالية وعاملاً بقطاع البنوك والتأمينات، فى الاحتفالية التى تنظمها النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات برئاسة جمال عقبى، وذلك بنادى تأمينات الحياة بمناسبة عيد الأم.

وقالت مايسة عطوة أمينة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبالنقابة العامة، إن المكرمات هن: وفاء سيد العطارى البنك المركزى المصرى، وجورجيت وهبة أسعد مرزوق بنك مصر، نفيسة فؤاد إبراهيم سعد، الاستثمار القومى، وجينات عبد المنعم فريد المليجى، مصر للتأمين، آمال إمام أحمد عمران، التأمينات الرئيسى، سحر خيرى هلال هاشم، بنك التنمية الزراعى بالشرقية، فاروق على محمد زايد، النقابة العامة للبنوك، إبراهيم على حسين، بنك مصر، إيمان أحمد الحسينى وردة، مصر لتأمينات الحياة، شريفة ضاحى أحمد أبو اليزيد، مصر لتأمينات الحياة، فاطمة سلامة عبود حسن، بنك مصر، عبد النبى محمد محمود دربالة، مصر للتأمين، اسم المرحومة ثريا عبد الوهاب سيد فرج، بنوك التنمية، افرانز محمود عبد المالك غلاب، المصرف المتحد.

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