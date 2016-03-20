"صندوق الخير" وجامعة الإسكندرية ينظمان قافلة طبية بواحة سيوة

قال الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس أمناء مؤسسة صندوق الخير، إن المؤسسة بصدد تفعيل بروتوكول التعاون فى القوافل الطبيه بين مؤسسة صندوق الخير وكلية الطب جامعة الإسكندرية، متمثلة فى لجنة القوافل الطبية برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزى ولجنة خدمة المجتمع والبيئة برئاسة الدكتور صلاح زاهر.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، إلى أن المؤسسة قد تقدمت بتبرع مالى لشراء الأدوية التى سيتم تقديمها مجانا للمرضى فى القافلة المزمع إقامتها فى واحة سيوة فى الفترة من 21 إلى 25 مارس.

وأكد رئيس مجلس الامناء على أن المؤسسة تتقدم بالشكر إلى الدكتور ابراهيم مخلص على تسهيل كل خطوات توقيع وتفعيل البروتوكول، وكذلك الدكتور يسرى رستم مدير مركز جراحات اليوم الواحد، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من التعاون بين الطرفين.

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