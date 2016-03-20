حملة تحصين ضد الحمى القلاعية والجلدى العقدى بحظائر القابوطى ببورسعيد

أكدت الدكتورة هانم محمد رزق، وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات مكثفة لتحصين المواشى من الجاموس والأبقار والأغنام، ضد الحمى القلاعية وفيروس الجلدى العقدى.

وقالت هانم إن حملات التحصين ضد الحمى القلاعية، تتم كل 6 أشهر وعلى مدار عام، والفيروس الجلدى العقدى كل 9 شهور، ويتم التحصين مقابل رسوم زهيدة تصل لــ10 جنيهات للرأس اواحدة من الماشية للتطعيم ضد القلاعية وفى حدود 6 جنيهات ونصف لفيروس الجلد العقدى.

وفى سياق متصل، أكدت هانم أن الحملات المكثقة تحمل الجانب الوقائى والإرشادى للمربين جنوب بورسعيد، وترعة سرحان والترعة الحلوة، وحوض بدران.

ومن جانبها أكدت أن هناك تعليمات للمربين والتجار للإبلاغ عن حالات الولادة والمواشى الجديدة الواردة من الأسواق حفاظا على الثروة الحيوانية والإنتاجية.

ومن جهة أخرى، أكدت هانم أن الفيروس الجلدى العقدى لا يؤدى إلى نفوق الماشية، لأنه فيروس جلدى، ولا ينتقل إلى الإنسان، والحمى القلاعية تصيب الإنسان فى حالة تناول الألبان دون إتمام عملية الغلى.