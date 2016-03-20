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صيدلية الطبيعة.. أمراض تعالجها المشروبات الساخنة.. اشرب شمر وبابونج

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صيدلية الطبيعة.. أمراض تعالجها المشروبات الساخنة.. اشرب شمر وبابونج صيدلية الطبيعة.. أمراض تعالجها المشروبات الساخنة.. اشرب شمر وبابونج
الكثير من المشروبات الساخنة التى يعشقها غالبية البشر تكون من أعشاب طبيعية وتساهم فى علاج كثير من الأمراض المستعصية التى تواجهنا يومياً مثل الانتفاخ والتوتر.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن أن وجود أنواع من المشروبات تعالج الكثير من الاضطرابات التى تحدث للجسم كبديل للأدوية، وتشمل:

•الشمر لعلاج الانتفاخ


>يتميز شاى الشمر باحتوائه على مركب يهدئ تشنجات المعدة والأمعاء، ويطرد الغازات من البطن.

•التليو لعلاج السعال المزعج


>استخدم الإنسان لمئات السنين شاى التيليو المصنوع من أوراق وجذور هذه العشبة الطبية فى تهدئة السعال وتلطيف التهاب الحلق.

•البابونج لعلاج التوتر والقلق


>شاى البابونج قد يساعد فى تهدئة التوتر كمخدرات الفاليوم، وتوصلت دراسة سابقة أجراها المركز الطبى بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق أصبحوا أكثر هدوءاً بعد تناولهم شاى البابونج لمدة ثمانية أسابيع، مقارنة بالذين تناولوا علاجا وهميا.

•اللافندر لعلاج اضطرابات النوم والأرق


>كشفت الأبحاث عن أن مجرد شم رائحة اللافندر يحفز النوم، كما أثبتت الدراسات أن شاى اللافندر يخفض ضغط الدم ويضبط معدل ضربات القلب، وهذا بدوره يساعد على النوم.

•الزنجبيل لعلاج تشنجات الحيض


>يعتبر الزنجبيل من أفضل أنواع الشاى عند البحث عن مسكن طبيعى للألم وتوصلت دراسة نشرت نتائجها مجلة الطب البديل والتكميلى عام 2009 إلى أن الزنجبيل فعال فى علاج تشنجات الحيض، على غرار دواء "الإيبوبروفين".

•النعناع لعلاج آلام المعدة


>شاى النعناع يهدئ من تشنجات عضلات المعدة، ويساعد على الهضم ويقلل التقلصات، ويعمل على استرخاء العضلة العاصرة فى المعدة.

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