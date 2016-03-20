"البيئة" تجرى حصرا للمقالب العشوائية بالقاهرة والمحافظات تمهيدا لغلقها

وأضاف مدير عام إدارة المخلفات البلدية، لـ"اليوم السابع"، أن خطة غلق المقالب ستبدأ بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لأن حالتها مذرية للغاية، بالإضافة لنقل جميع المقالب خارج نطاق القاهرة الكبرى .
وأوضح أن قرارت اجتماع مجلس المحافظين الأخير كانت واضحة بالتعامل مع منظومة المخلفات بأسلوب بيئى سليم، بحيث تتم عمليات الجمع المنزلى ووجود شركات، متابعا: "بدأنا بداية جدية فى عدد من المحافظات وأخذنا على عاتقنا غلق المقالب العشوائية ".
وأشار إلى أنه تم اختيار 5 مواقع وسيطة تستخدم لأنظمة تجميع وتدوير ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بدلا من المقالب العشوائية، 2 منها فى بلبيس بالشرقية وموقع على طريق القطامية -العين السخنة وموقع على الكريمات - الصف وموقع بكوم أوشيم، وصدر بهم قرار جمهورى، موضحا أن مساحتهم تبلع حوالى 5 آلاف فدان .
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