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عقب تصريحات كيرى.."حماة الوطن": الغرب يتصيد لمصر ويشن حملة ممنهجة ضدنا

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عقب تصريحات كيرى.."حماة الوطن": الغرب يتصيد لمصر ويشن حملة ممنهجة ضدنا عقب تصريحات كيرى.."حماة الوطن": الغرب يتصيد لمصر ويشن حملة ممنهجة ضدنا
أكد محمد أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تصريحات جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى حول قضية التمويلات، جزء من حملة ممنهجة يشنها الغرب ضد للنيل من استقرارها.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، لـ"اليوم السابع" أن الغرب يتصيد لمصر، فبعد توصيات البرلمان الأوروبى المناهضة لمصر يخرج وزير الخارجية الأمريكي ليتدخل فى الشأن المصرى الداخلى، ويدافع عن منظمات المجتمع المدنى الممولة من الخارج.

كان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، قال إنه يشعر بقلق عميق من التدهور فى وضع حقوق الإنسان بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية.

الخارجية الأمريكية: قلقون بشأن تحقيق مصر مع منظمات حقوق الإنسان

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مصر 365

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