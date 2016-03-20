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وزير الخارجية يصل إلى الخرطوم للإعداد لاجتماعات اللجنة الرئاسية بين البلدين

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وزير الخارجية يصل إلى الخرطوم للإعداد لاجتماعات اللجنة الرئاسية بين البلدين وزير الخارجية يصل إلى الخرطوم للإعداد لاجتماعات اللجنة الرئاسية بين البلدين
وصل وزير الخارجية سامح شكرى، إلى مطار الخرطوم الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في زيارة رسمية للسودان، تتناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الوضع الإقليمى.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، خلال زيارته للخرطوم، الرئيس السوداني عمر البشير في وقت لاحق اليوم، بحضور وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، حيث سيتم التباحث حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا الرئاسية بين البلدين التى سيتم انعقادها قريبا بالقاهرة، برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسى، وعمر البشير.
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>- وزير الخارجية منتقدا نظيره الأمريكى: لا نقبل وصاية أى جهة أجنبية وبإمكاننا انتقاد تجاوزات حقوق الإنسان فى بلادكم.. لدينا 40 ألف منظمة مجتمع مدنى والحكومة تلتزم بتمكينها من العمل

- سامح شكرى: نعمل من أجل قيام حكومة الوفاق الليبية بمهامها دون أية تهديدات

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