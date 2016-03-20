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بالفيديو..السلفية تطلق "مجالس علماء"من أحد مساجد الهرم فى غفلة من الأوقاف

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بالفيديو..السلفية تطلق "مجالس علماء"من أحد مساجد الهرم فى غفلة من الأوقاف بالفيديو..السلفية تطلق "مجالس علماء"من أحد مساجد الهرم فى غفلة من الأوقاف
تطلق الدعوة السلفية ما يسمى "مجالس العلماء" لعدد من أقطابها ومنظريها من الصف الثانى من مسجد قباء بالهرم، وذلك بعيداً عن مسامع وزارة الأوقاف.

وتسمى الدعوة مسجد قباء بالهرم بالجامع الأكبر، وتعتبره قلعة فكرية لمنظريها، حيث تستخدم الدعوة السلفية التقنيات الحديثة بالمسجد فى تصوير ونقل دروس دعاة السلفية عبر يوتيوب، لعدد كبير من خطبائها، ويخطب بالمسجد عدد كبير من خطباء السلفية، منهم: "محمود المصرى ومصطفى العدوى، وصابر دياب، ومصطفى الجيزاوى، و محمد الصاوى، وسمير مصطفى، و هانى حلمى".

وأدى الخطبة الماضية بالمسجد الداعية السلفى سمير مصطفى، بعنوان:"قينقاع.. دروس وعبر"، حيث خالف خطة وزارة الأوقاف الدعوية، والتى نصت على خطبة الجمعة الماضية عن فضل الشهادة ومكانة الشهيد، كما شهد المسجد مخالفة أخرى، هى وضع صندوق تبرعات بجوار الخطيب وهو أعلى المنبر بالمخالفة لتعليمات الأوقاف التى تمنع التبرعات، كما يشهد المسجد مخالفتين أخريين، هما "التصوير داخل دون موافقة الوزارة، والنشر للجميع، وصعود خطباء غير مصرح لهم ولا يرتدون الزى الأزهرى".

من جانبه شن الداعية السلفى سمير مصطفى، خطيب الجمعة الماضية، هجوما كاسحاً على اليهود، واتهمهم بنقض العهد دائماً، وذلك خلال حديثه عن بنى قينقاع، وموقفهم من النبى محمد صلى الله عليه وسلم، متسائلاً: "لماذا ينقض اليهود العهد كل ما نشبت حرب بين الرسول والكفار"، لافتاً إلى حرص اليهود ومحاولاتهم لتغير ولو كلمة من الشريعة حتى لو كلفهم ذلك أغلى الأثمان.

وقال الداعية السلفى، إن المرأة بمجرد خروجها من بيتها يستشرفها الشيطان وجنده، ناسباً قوله إلى الرسول، مؤكداً أن الأمر لا يتوقف عند حد كشف الوجه بل مجرد خروجها من البيت، مشيراً إلى أن التبرج يلفت النظر حتى لو لم تكن جميلة لأن "إبليس" هو الذى يهوى بها، مشددا على ضرورة أن تغطى المرأة جميعها، ملقباً قاسم أمين بأنه أحد شياطينهم، مشيراً إلى اليهود، وذلك بدعوته إلى التحرر.
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السلفية تطلق مجالس علماء (1)

السلفية تطلق مجالس علماء (2)

السلفية تطلق مجالس علماء (3)

السلفية تطلق مجالس علماء (4)

السلفية تطلق مجالس علماء (5)

السلفية تطلق مجالس علماء (6)

السلفية تطلق مجالس علماء (7)

السلفية تطلق مجالس علماء (8)

السلفية تطلق مجالس علماء (9)

السلفية تطلق مجالس علماء (10)

السلفية تطلق مجالس علماء (11)

السلفية تطلق مجالس علماء (12)

السلفية تطلق مجالس علماء (13)

السلفية تطلق مجالس علماء (14)

السلفية تطلق مجالس علماء (15)

السلفية تطلق مجالس علماء (16)

السلفية تطلق مجالس علماء (17)

السلفية تطلق مجالس علماء (18)

السلفية تطلق مجالس علماء (19)

السلفية تطلق مجالس علماء (20)

السلفية تطلق مجالس علماء (21)

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>مساجد مصر تخطب اليوم عن "حقوق المرأة وكرامتها

"مكانة المرأة فى الإسلام".. عنوان لقاء اليوم الجمعة بالجامع الأزهر

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