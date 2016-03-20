حبس عاطل متهم بالنصب على المواطنين بالدقى

أمر المستشار محمد بدوى رئيس نيابة الدقى بحبس عاطل انتحل صفة نجل صاحب مصانع كبرى، وادعى أيضا أنه نجل صاحب محلات كبرى للاستيلاء على مبالغ مالية لاستثمارها، 4 لأيام على ذمة التحقيقات ووجهت النيابة للمتهم تهمة النصب على المواطنين.

وردت معلومات للنقيب محمد مختار، معاون مباحث قسم شرطة الدقى، تفيد بأن المتهم "مدحت.ت" عاطل سابق اتهامه فى 5 قضايا نصب، يحتال على المواطنين ويستولى منهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية لاستثمارها، مدعيا أنه نجل رجل أعمال شهير، وفى بعض الجرائم كان ينتحل صفة نجل صاحب محلات كبرى.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، باحتياله على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية مدعيا استثمارها بعد انتحاله صفة أبناء رجال أعمال معروفين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.

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