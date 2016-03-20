بدء العمل لإنشاء المزرعة النموذجية للاستزراع السمكى شرق بورسعيد

أكد ثابت السويفى مدير المنطقة الشرقية للثروة السمكية ببورسعيد لـ "اليوم السابع " بأنه جار بدء العمل لإنشاء المزرعة النموذجية للاستزراع السمكى البحرى شرق بورسعيد، على مساحة 19 ألف و351 فدانا.

وقال السويفى إن أعمال الحفر والإنشاء سوف تتم تحت رعاية جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وفى السياق ذاته أكد أن المرحلة الأولى سوف تبدأ على مساحة 6 آلاف فدان بمحيط محطة الكهرباء شرق بورسعيد.

ومن جانبه أكد السويفى أنه من المنتظر تفعيل القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بستغلال تلك المساحة كاملة للاستزراع السمكى البحرى تمهيدا لإنشاء مزرعة نموذجية تضم كافة آليات الاستزراع والتفريغ وتصنيع الأعلاف والتحضين لتكون أول مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط.