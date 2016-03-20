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المنظمة الليبية للسلم تدين خطف رئيس مجلس إدارة شركة خدمات نفطية بطرابلس

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المنظمة الليبية للسلم تدين خطف رئيس مجلس إدارة شركة خدمات نفطية بطرابلس المنظمة الليبية للسلم تدين خطف رئيس مجلس إدارة شركة خدمات نفطية بطرابلس

> أدانت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، أمس السبت، حادث خطف رئيس مجلس إدارة شركة "الراحلة" للخدمات النفطية عبد العاطى عبدالجليل الرفادى، الذى تم اختطافه أمس، وهو فى طريقه إلى منزله بمدينة الزاوية، قادما من عمله بمدينة طرابلس.

ووصف البيان عملية الاختطاف بـ "العمل الطائش"، والذى لا يساهم فى بناء الوطن، ويزيد من الانقسام والفرقة، وطالبت المنظمة كافة الجهات الأمنية ومجلس الحكماء ومديرية أمن الجفارة بتحمل مسؤوليتهم تجاه الحادث، كما حملت أيضا الخاطفين مسؤولية سلامة الرفادي، داعية إلى إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.

واعتبر البيان ما حدث نتاج لتردى الأوضاع الأمنية، التى صورت للعالم بأن ليبيا غير قادرة على السيطرة على أراضيها، وحماية مواطنيها.
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