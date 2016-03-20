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رئيس المجلس الأعلى الإسلامى بالعراق يطالب بإصلاحات وفق سياسات واضحة

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رئيس المجلس الأعلى الإسلامى بالعراق يطالب بإصلاحات وفق سياسات واضحة رئيس المجلس الأعلى الإسلامى بالعراق يطالب بإصلاحات وفق سياسات واضحة

>طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى عمار الحكيم، خلال مشاركته فى اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث، أمس السبت، بضرورة المضى قدما فى إصلاحات شاملة وفق برنامج وسياسات واضحة.

ودعا الحكيم - فى تصريح صحفى مساء أمس السبت - إلى أن يأخذ المطالبون بالإصلاح فرصتهم فى التعبير التى كفلها لهم الدستور شرط الالتزام بالأمن العام، والحذر من محاولات الأعداء الإساءة للمتظاهرين أو الأجهزة الأمنية أو مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الإصلاح يعنى إعادة النظر بالمنظومة الإدارية فى العراق بدءا من منصب الوزير إلى الوكلاء والمدراء العامين وفق مبدأ الكفاءة وإلغاء ظاهرة إدارة المواقع الإدارية بالوكالة.

ومن جانبه، صرح رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحى بأن الجبهة تحفظت على بيان الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية لأنها لا تعبر عن وجهة نظر العراقيين جميعا، ومحصورة بين أقطاب وكتل سياسية فقط ما زالوا يفكرون وكأنهم فى المعارضة ولا توجد لديهم رؤية لبناء الدولة المدنية.

وأعرب عن أمله فى أن ينجح الإصلاح ويمثل فى مجلس الوزراء جميع المكونات العراقية بما فيه "التركمان".. داعيا البرلمان إلى التصويت بشكل سريع على مشروع قانون التظاهر السلمى وحرية التعبير.

وكانت الرئاسات الثلاث اجتمعت بشكل طارىء السبت مع قيادات الكتل السياسية بدعوة من الرئيس العراقى فؤاد معصوم، لبحث الأزمة السياسية والتغيير الوزارى المرتقب والإصلاحات ومطالب المتظاهرين والمعتصمين، واتفقت على تشكيل ثلاث لجان لإيجاد حلول مناسبة.
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مصر 365