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افتتاح فعاليات الدورة التدريبية على "بنك المعرفة المصرى" بجامعة الزقازيق

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افتتاح فعاليات الدورة التدريبية على "بنك المعرفة المصرى" بجامعة الزقازيق افتتاح فعاليات الدورة التدريبية على "بنك المعرفة المصرى" بجامعة الزقازيق
أكد ناصر الجندى مسئول إعلام جامعة الزقازيق أن الجامعة تنظم دورة تدريبية على بنك المعرفة المصرى اليوم الأحد الموافق 20 مارس 2016 بقاعة المركز العلمى بمستشفى الجراحة، تبدأ فعالياتها بمسيرة طلابية من أمام مبنى رئاسة الجامعة.

وصرح الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس الجامعة أن الدورة تنظمها وحدة المكتبات الرقمية بجامعة الزقازيق بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات كدورة تعريفية وتدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، باعتباره من أكبر المشروعات القومية التى تهتم بالتعليم فى وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويقوم بالتخطيط والتمويل لها المجلس الاستشارى الرئاسى للتعليم والبحث العلمى حيث تهدف الدورة إلى إلقاء الضوء على المصادر المعرفية والتعليمية والثقافية والبحثية وإتاحة الإشتراكات بالدوريات وقواعد البيانات الدولية ومصادر الأبحاث والدراسات العلمية على المستوى الوطنى من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

وأضاف الدكتور خالد الدر ندلى مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات أن الدورة يحاضر فيها وفد من المجلس الإستشارى الرئاسى منهم الدكتور طارق شوقى مستشار رئيس الجمهورية وأمين عام المجالس المتخصصة للتعليم والبحث العلمى، الدكتور خالد عبدالفتاح مدير وحدة المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات، محمود داود مدير التسويق والتدريب بشركة نظم المعلومات المكتبية.

وأشارت الدكتورة نسرين زيدان مدير وحدة المكتبة الإلكترونية إلى أنه يسبق بدء فعاليات الدورة مسيرة طلابية داخل الحرم الجامعى تحمل أعلام ولافتات المؤسسات الراعية وبعض الكتيبات لتعريف طلاب الجامعة على بنك المعرفة المصرى وطريقة التسجيل.


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