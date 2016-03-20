أوقاف سوهاج: إحلال وتجديد 38 مسجدا

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد 38 مسجدا وجار تجديد 45 مسجدا آخرين على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن دور مديرية الأوقاف ليس مقصور على العمل الدعوى وفقط وإنما تقوم الأوقاف بإحلال وتجديد المساجد التى تحتاج إلى ذلك كما يتم عمل صيانة لعدد من المساجد حتى تكون مؤهلة لإقامة الشعائر الدينية.

وأكد وكيل وزارة الاوقاف أنه يتم أسبوعيا افتتاح مسجد بالمحافظة بتكليف من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نيابة عنه بحضور القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية.

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