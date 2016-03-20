"البيئة" تجرى حصرا للمقالب العشوائية بالمحافظات تمهيدا لغلقها

قال المهندس يحيى عبد الله، مدير عام إدارة المخلفات البلدية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن الفروع الإقليمية التابعة لجهاز شئون البيئة على مستوى المحافظات، تجرى حصرا لجميع المقالب العشوائية بمحافظات الجمهورية تمهيدا لغلقها، موضحا أن هذا يتم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف مدير عام إدارة المخلفات البلدية، لـ"اليوم السابع"، أن خطة غلق المقالب ستبدأ بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لأن حالتها مذرية للغاية، بالإضافة لنقل جميع المقالب خارج نطاق القاهرة الكبرى .

وأوضح أن قرارت اجتماع مجلس المحافظين الأخير كانت واضحة بالتعامل مع منظومة المخلفات بأسلوب بيئى سليم، بحيث تتم عمليات الجمع المنزلى ووجود شركات، متابعا: "بدأنا بداية جدية فى عدد من المحافظات وأخذنا على عاتقنا غلق المقالب العشوائية ".

وأشار إلى أنه تم اختيار 5 مواقع وسيطة تستخدم لأنظمة تجميع وتدوير ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بدلا من المقالب العشوائية، 2 منها فى بلبيس بالشرقية وموقع على طريق القطامية -العين السخنة وموقع على الكريمات - الصف وموقع بكوم أوشيم، وصدر بهم قرار جمهورى، موضحا أن مساحتهم تبلع حوالى 5 آلاف فدان .

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