تعرف على الأسباب الخفية لالتهاب المعدة وأبرز أعراضها

يعانى الكثيرون من التهاب المعدة مما يجعلهم يشعرون بالألم الذى يتفاوت فى حدته، طبقا لدرجة الالتهاب ومدى تلقى المريض للعلاج وعاداته الغذائية.

وكشف الموقع الإخبارى الأمريكى "ميديكال نيوز توداى" عن أسباب خفية لالتهاب المعدة وأعراضها، وتشمل:

>1- العدوى الطفيلية، البكتيرية أو الفيروسية.

>2- استخدام الأدوية مثل الأسبرين والإيبوبروفين، والمنشطات والمشروبات الغنية بالكافيين.

>3- تعاطى الكحول.

>4- الشيخوخة.

>5- القىء المزمن.

>6- فقر الدم.

>7- الإيدز ومرض كرون.

>8- نقص فيتامين b12.

أعراض التهاب المعدة

ألم فى البطن:

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>وأوضح الباحثون أنه فى بعض الأحيان أعراض التهاب المعدة قد تكون غير واضحة ومتشابهة مع اضطرابات أخرى وتشمل:الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة آلامهم تقع فى وسط الجزء العلوى من البطن، وغالبا ما تكون أيضا فى الجزء الأيسر العلوى من المعدة.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

>- التجشؤ.

>- امتلاء البطن العلوية بعد الوجبة.

>- الانتفاخ.

>- غثيان.

>- والتقيؤ، ذو اللون الأصفر أو الأخضر ويمكن أن يشوبه الدم.

ويمكن أن تشمل أعراض الشكل الحاد من التهاب المعدة:

>1- شحوب.

>2- تعرق.

>3- سرعة ضربات القلب.

>4- ضيق فى التنفس.

>5- ألم فى الصدر.

>6- آلام غير محتملة فى المعدة.

>7- قىء دموى.

وأضاف الباحثون أن حالات التهاب المعدة يمكن أن تكون إما حادة أو مزمنة، حيث يحدث التهاب المعدة الحاد فجأة ويدوم لفترة وجيزة من الزمن. فى المقابل يمكن أن يستمر التهاب المعدة المزمن لأشهر وحتى سنوات إذا كان المريض لا يحصل على أى علاج لهذه الحالة.

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