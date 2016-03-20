ننشر مصادر تمويل قانون التأمين الصحى الجديد قبل عرضه على البرلمان

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، أن قانون التأمين الصحى سيمول من الإنفاق الحكومى المقرر للصحة بنسبة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى.

وقال رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى، لـ "اليوم السابع"، إن أصحاب الأعمال ملتزمين بسداد 3 % شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن ويسدد قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بواقع 4 % من الحد الأدنى للأجور شهريا عن العائل و2 % من الحد الأدنى للأجور عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و0.5 % من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن كل ابن معال.

وأضاف أباظة أن الهيئة القومية للتأمين الصحى، ستكون ملتزمة بسداد نسبة 3 % من قيمة المعاش الشهرى لأصحاب المعاشات، كما سيتم تحصيل نسبة 90 % من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكومة بها فى جرائم المتعلقة بالصحة كما ورد فى قانون العقوبات، ونسبة 10 % من حصيلة مكاتب الصحة والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم للهيئة.

وتابع أباظة:" سيتم تحصيل من 500 إلى 1000 جنيه عند إستخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات طبقا لنوع وحجم المؤسسة وسيتم تحصيل 15 % من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى و15 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر و15 % من قيمة كل زجاجة خمور مباعة بالسوق المحلى محلى أو أجنبى الإنتاج و3 % من قيمة كل كيلو جرام مباع من الكيماويات".

وسيتم تحصيل 5 % من مجمل إيرادات أندية القمار و3 % من بيع تذاكر دور الترفية ورسم عن كل ليلة سياحية قدرها 2دولار أمريكى يتحملها السائح و5 % من قيمة الضريبة على حيازة أو ملكية الاراضى الزراعية و5 % من قيمة الضريبة العقارية المجمعة و2 % إضافة على أى ضريبة مبيعات إضافية، و10 % عند إستخراج رخص القيادة لأول مرة وعند تجديدها كل مرة و10 % عن التجديد السنوى لرخصة تسيير السيارات وحصيلة 20 % من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم .

وتواصل الخزانة دعم الخدمة التأمينية لطلاب المدارس بواقع 12 جنيها سنوياً، كما يحق لسلطة التشريع فرض ضرائب أخرى مخصصة للصحة كلما إستدعت الظروف.

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