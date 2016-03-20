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بعد حادث العريش الإرهابى..هاشتاج "شهداء الوطن" ضمن الأكثر تداولاً بـ"تويتر"

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بعد حادث العريش الإرهابى..هاشتاج "شهداء الوطن" ضمن الأكثر تداولاً بـ"تويتر" بعد حادث العريش الإرهابى..هاشتاج "شهداء الوطن" ضمن الأكثر تداولاً بـ"تويتر"
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "شهداء الوطن"، والذى ضمته قائمة الأكثر تداولاً بعد الأحداث الإرهابية التى شهدتها منطقة جنوب مدينة العريش، لتبادل التعازى فى الشهداء.

وجاءت أبرز التغريدات عبر الهاشتاج كتالى: "اثق فى جيشنا وشرطتنا لكن قلوبنا بتنزف دم على شهداء الوطن كل يوم كفاية طالت المدة وكل يوم ضربات جديدة حرام"، "يا جماعة الموضوع واضح انه بقى عادى يموت ناس كل يوم فى #العريش مفيش حل ؟؟ مفيش حل؟؟ انا لله وانا اليه راجعون"، "لا الله الا الله ، اللهم ارحم شهداء الوطن، اللهم انزل الصبر والسكينة على كل أم هيكون هديتها فى عيدها ابنها الشهيد وكل اب"، "الله يرحمهم ..حاجة تحزن والله".

وتابع المغردون "كل ما نقول خلاص هديت وبقت إلى حد ما كويسة نلاقى حاجة بشعة حصلت"، "الله يرحمهم ويغفر لهم ويخلصنا بقى من الهم والقلق"، "شهداء الوطن رحمهم الله"، "اللى هيمصمص شفايفه واللى هيشمت واللى هيصرخ فى ١٤٠ حرف وفى الاخر كلنا هننسى وأهالى الجنود هم بس اللى هينكسروا للأبد"، "اللهم ارحم شهداء الوطن فى العريش وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، اللهم انتقم من كل ظالم غادر خائن لمصرنا الغالية".

يشار إلى أحد كمائن الشرطة جنوب العريش تعرض لهجوم إرهابى، أسفر عن سقوط 18 شهيداً من قوات الكمين.

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>- هاشتاج "العريش" يتصدر تويتر بعد سقوط 18 شهيدا فى حادث إرهابى
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