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عضو بـ"البحوث الإسلامية"يطالب البرلمان بتشريع يجرم فتاوى غير المتخصصين

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عضو بـ"البحوث الإسلامية"يطالب البرلمان بتشريع يجرم فتاوى غير المتخصصين عضو بـ"البحوث الإسلامية"يطالب البرلمان بتشريع يجرم فتاوى غير المتخصصين
طالب الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، البرلمان بإصدار تشريع يجرم إصدار فتاوى من الشيوخ غير المتخصصين، وقصر إصدار الفتاوى على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، من أجل محاربة الأفكار المتطرفة.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن فوضى الفتاوى الدينية، ساهمت بشكل كبير فى انتشار الأفكار التكفيرية، خاصة أن الجميع يصدر فتاوى دون علم، لافتا إلى أن السيطرة على فوضى الفتاوى تتطلب تشريعا يجرم إصدار غير المتخصص للفتاوى الدينية.


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