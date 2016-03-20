بالصور.. أهالى عزبة زهران بكفر الشيخ يعيشون بدون مياه منذ عام كامل

يعيش أهالى عزبة زهران، قومسيون شرق مركز مطوبس بكفر الشيخ، مأساة حقيقية، وذلك بعد أن عمدت الأجهزة التنفيذية إلى غلق الطريق الوحيد المؤدى إلى المنازل المتواجدة بالعزبة، بحجة أن الطريق مملوك للدولة ولابد من غلقه نهائياً، دون أن يفتحوا مدخلاً آخر للعزبة سواء من ناحية الطريق القديم أو من نواحى أخرى، الأمر الذى دفعهم إلى اللجوء يوميا للسير مسافة لا تقل عن 2 كيلو داخل الأراضى الزراعية ليتمكنوا من الخروج للشارع.

لم يتوقف الأمر عند إغلاق الطريق، وإنما تطور الأمر إلى قيام مركز مدينة مطوبس ومجلس القرية بكسر الماسورة الأم المًغذية للمنطقة بالكامل، وقطعوا عنهم المياه فى شهر مارس عام 2015، ودخل أهل العزبة فى دوامة أخرى دفعتهم للجوء على مدار عام كامل إلى مكاتب ديوان عام محافظة كفر الشيخ والتوسل إلى المسئولين بمركز المدينة وشركة المياه لعودة المياه مرة أخرى إليهم بعد أن تعرضت محاصيلهم إلى التلف بسبب قلة المياه، خاصة أنهم يلجأون إلى العزب المجاورة للحصول على مياه.

واستغاث أهالى القرية فى بداية الأمر بشركة مياه الشرب، وطلبوا منهم توصيل المياه مرة أخرى وذلك بعد أن تم قطع المياه مباشرة عنهم، فردت الشركة بخطاب موجه إلى مركز المدينة أنه ليس لديها مانع من إعادة توصيل المياه مرة أخرى وأنه بعد المعانية وجد كسر بالمسورة المغذية للعزبة بطول 4 متر، فلم يكترث مسئولى المركز لخطاب الشركة وبقة الأمر على حاله، ومع تكرار شكاوى المواطنين أصدرت الشركة خطابين أخرين إلى المركز بأن هناك مشتركين بالفعل فى شركة المايه داخل العزبة ولابد من توصيل المياه.

أرسلت الشركة 4 مندوبين لإصلاح الماسورة المكسورة، فاعترضهم عدد من أهالى عزبة العرب، وهى العزبة المجاورة لعزبة زهران، وتعدوا بالضرب عليهم، الأمر الذى دفع الشركة بتحرير محضر ضد المواطنين بالتعدى على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم، وعلى الرغم من ذلك لم يتم اتخاذ اجراء ضدهم من المسئولين.

أجمع أهالى عزبة زهران على تكليف واحداً منهم للتواصل مع المسئولين على أن يكون حاصلاً على شهادة علمية تًمكنه من التواصل الجيد مع المسئولين، واختاروا رزق كُريم، أحد شباب العزبة وخريج كلية الحقوق ويعمل محامياً، وتحدث "اليوم السابع" إلى رزق فقال إنه تقدم بشكوى بكافة التفاصيل للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وذلك خلال لقاءه أثناء الاجتماع الدورى له مع المواطنين، وعندما سمع ما يحدث وجه خطابا للمهندس على عبد الستار، رئيس مجلس مدينة مطوبس، وطلب منه حل الأزمة على وجه السرعة.

وأضاف رزق، أن رد رئيس المدينة على نفس الخطاب الذى أرسله له المحافظ كان صادماً، حيث جاء الرد فى 26 يناير 2016 أن المركز على استعداد لبيع الطريق الذى تم اغلاقه منذ مارس 2015 لأهالى عزبة زهران وإدخال جميع الخدمات من جديد إلى العزبة، مضيفاً أنه على الرغم من عدم منطقية الرد، إلا أن أهالى وافقوا على ذلك، فرفض المركز من جديد بيع الطريق للأهالى واستمرت الأزمة حتى يومنا الحالى.

وأوضح رزق، أنه يمتلك 5 أفدنة مجاورة لمنزله، ويعجز منذ عام كامل على مدهم بالمياه الكافية للزراعة، خاصة أنه يزرع الأرز سنويا، وهو من المحاصيل التى تحتاج إلى مياه وفيرة، مؤكداً أنه حصل من الجمعية الزراعية التابع لها على تقارير تؤكد أن محاصيله معرضة للتلف بسبب نقص المياه، ووجهت الجمعية خطاب إلى مركز شرطة مطوبس بسرعة اتخاذ الاجراءات لإعادة المياه إلى المنطقة.

وناشد رزق، اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بالاستجابة لمطالب عزبة زهران، وفتح الطريق المؤدى للعزبة من جديد بعد اغلاقه، وإعادة ماسورة المياه من جديد حرصاً على حياة الأهالى والمحاصيل الزراعية التى تحتاج إلى مياه.

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