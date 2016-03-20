القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية فى مدينة نصر

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مدينه نصر أول، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع متولى الشعراوى، بمنطقة عزبة الهجانة، من ضبط كل من "عابدين خ ع " 65 سنة، عاطل، ونجله "حسن ع خ " 18 سنة، عاطل، و"محمد ر خ " 17 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين عزبة الهجانة، أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية".

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 سلاح نارى عبارة عن " 2 فرد خرطوش 16مم و6 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار "، وبمناقشتهم اعترفوا بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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