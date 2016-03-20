"الجنح" تنظر غدا الاستشكال الثانى على حبس إسلام بحيرى فى "ازدراء الأديان"

تنظر دائرة جنح مستأنف مصر القديمة، غدا الاثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، الاستشكال الثانى والمقدم من المستشار جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيرى، والمحبوس لمدة عام لاتهامه بازدراء الأديان.

وتقدم دفاع إسلام بحيرى، بطلب الاستشكال إلى المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، والذى حدد جلسة ٢١ مارس ؛ لنظر الاستشكال أمام دائرة جنح مستأنف مصر القديمة .

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، سبق وقضت بحبس " البحيري" عاما لاتهامه بازدراء الأديان.

- دفاع إسلام البحيرى: نظر الاستشكال الثانى على حبس موكلى 21 مارس الجارى

- تأجيل دعوى شيخ الأزهر لوقف برنامج إسلام بحيرى لجلسة 3 أبريل

- "استئناف القاهرة" ترفض رد قاضى استشكال إسلام بحيرى على حكم حبسه