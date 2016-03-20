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افتتاح أول وحدة للخدمات الصحية بكلية تمريض جامعة قناة السويس

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افتتاح أول وحدة للخدمات الصحية بكلية تمريض جامعة قناة السويس افتتاح أول وحدة للخدمات الصحية بكلية تمريض جامعة قناة السويس
يقوم صباح اليوم الأحد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف محمد أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بافتتاح وحدة الخدمة الجماهيرية كوحدة تابعة لمركز خدمة المجتمع بالكلية.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم أن الهدف من الوحدة هو تلبية الاحتياجات الصحية لكل من (أعضاء هيئة التدريس – العاملين – الطلاب بالجامعة وان الوحدة تقوم بتقديم الخدمات الصحية التالية (قياس الوزن والطول – قياس نسبة السكر فى الدم – قياس الضغط وإعطاء إرشادات صحية – إعطاء الحقن العضلى – إسعافات أولية للجروح)، وتقدم هذه الخدمات يومياً من الأحـــد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعـــــة الثانيــــة والنصف ظهراً.

وأضافت عميدة تمريض القناه أن مقدمى الرعاية الصحيــة من المدرسين المساعدين والمعيدين بالكلية وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.


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