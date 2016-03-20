وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر "وسطية الفكر" اليوم بجامعة المنيا

يفتتح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد مؤتمر "وسطية الاسلام فى الدراسات العربية والإسلامية" بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، والذى ينتهى ٢٢ مارس.

ويكرم، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، 10 من موظفى مديرية أوقاف المنيا تقديرا لجهودهم وتفانيهم فى العمل بحضور رئيس الجامعة الدكتور جمال الدين أبو المجد واللواء طارق نصر والشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الاوقاف وشملت أسماء الموظفين الذين سوف يتم تكريمهم من قبل وزير الأوقاف كل من " محمد عفيفى صادق، سهير طه جابر، إيمان نجاتى محمد، محمود حمد موسى، محمود طه عبد الفتاح، ممدوح محمد صالح، جمال ربيع محمد، أم هاشم فاضل محمد، محمد فاروق مسعود، وأحمد سمير محمد".‏

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