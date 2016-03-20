فوائد المكسرات للشخص النباتى.. هاتعوضك وتقويك وتصحصك

المكسرات لها الكثير من الفوائد، فهى تمد الجسم بالفيتامينات والحديد والدهون المفيدة، وتتعدد قدراتها على الشعور بالشبع، وزيادة الشعور بالنشاط والطاقة أيضا.

الدكتور زياد رشدى - استشارى الباطنة - أوضح أن المكسرات فوائدها لا تقف عند الأشخاص العاديين الذين يتناولون كل الطعام بأنواعه كاللحوم وغيرها، ولكن هناك أيضا فئة يتجاهلها الكثيرون وهم الأشخاص النباتيين الذين لا يقبلون على تناول اللحوم، لذا فإن المكسرات بأنواعها تلعب دورا مهما فى أجسامهم بفوائدها الكثيرة.

ويوضح استشارى الباطنة أن تناول الشخص الذى يفضل أن يكون نباتيا للجوز أو اللوز، أو الفسدق والبندق، أو الكاجو على سبيل المثال، يساعده فى الحصول على كم جيد ومجمع من الدهون المفيدة للجسم، وكذلك عنصر الحديد المهم والرئيسى لنمو الجسم وتعزيز صحته.

ومن أهم فوائد المكسرات للشخص النباتى أنها تساعده فى الحصول على كم مفيد وغنى من البروتين، وهو ما يعوض عدم تناول هذا الشخص للحوم أو الأرانب أو الحمام والدجاج واللحوم الحمراء بأنواعها، وبعضهم لا يتناول السمك بأنواعه أيضا، وتفيد المكسرات حسب تأكيد الدكتور رشدى الشخص النباتى فى عدم شعوره بالضعف أو الوهن العام، بل تمده بالنشاط، والشعور بالطاقة الزائدة، كذلك يصبح قادرا على بذل المجهود دون شعوره بنقص العناصر مثله مثل من يتناول اللحوم بأنواعها.

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