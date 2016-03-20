فتاة بالدقهلية تتهم خطيبها بعدم الاعتراف بحملها منه سفاحاً

اتهمت فتاة بالدقهلية، خطيبها بأنه عاشرها معاشرة الأزواج، ما أدى إلى حملها منه سفاحاً، وتخليه عن الاعتراف بالجنين.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطاراً من الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز ميت غمر، يفيد بورود بلاغ من "عطيات ر ح" 37 سنة ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز تتهم فيه خطيب نجلتها "فاطمة م خ" 16 سنة، ويدعى "محمد ع ا" 27 سنة عامل بشركة بترول لقيامه بخداع خطيبته وإيهامها بالزواج وفض غشاء بكارتها وحملها منه سفاحاً.

وقالت الفتاة فى المحضر، أنها توجهت لطبيب ساعدها فى التخلص من الجنين البالغ من العمر 3 أشهر كما طلب منها خطيبها لإتمام الزواج، فيما اتهم الشاب والدى الفتاة بإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب حريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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