بالصور.. أهالى النوبة: مشهد الهجرة فى مسلسل "المغنى" يساهم فى دعم قضينتا

أكد أهالى النوبة بأسوان، أن العمل الدرامى الذى يقدمه ابن النوبة الفنان الكبير محمد منير، والذى يحكى قصة حياة الكينج، سيساهم فى دعم القضية النوبية وتوثيق هجرة النوبيين، نظراً لأن العمل الدرامى يخلق جمهور كبير من المجتمع المصرى.

وقال عبد الشافى حسين، أحد المشاركين فى مسلسل المغنى، إن المخرج شريف صبرى، انتهى من تصوير آخر مشاهد مسلسل "المغنى" فى مدينة أسوان، قبل سفره إلى القاهرة ثم إلى ألمانيا لاستكمال تصوير باقى المشاهد بمشاركة الفنانين ميساء مغربى، ورانيا فريد شوقى، وساندى التونسية، وإيناس كامل، وميرهان حسين، وسيناريو وحوار أحمد محيى ومحمد محمدى، ومن إنتاج محمد فوزى، وإخراج شريف صبرى.

وأضاف عبد الشافى حسين، لـ"اليوم السابع"، أن المشهد الأخير بمدينة أسوان، يحكى تفاصيل هجرة النوبيين من بلاد النوبة القديمة تزامناً مع بناء السد العالى فى ستينيات القرن الماضى، مشيراً إلى أنه تم تصويره فى جزيرة هيسا النوبية بمشاركة 500 شخصاً من أبناء النوبة، وشارك فيه طفله الصغير أثناء الهجرة وهو يحمل صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضح أصولى مرعى، أحد المشاركين فى مشهد هجرة النوبيين فى مسلسل "المغنى"، أن المشهد الذى استغرق ساعات لتصويره سيتم عرضه على الشاشة فى دقيقة واحدة، وتناول تفاصيل الهجرة من بلاد النوبة القديمة، وجسد شخصيات آباء النوبة وهم يرتدون "الجلابية" و"السديرى" و"العمة" النوبية القديمة، ويحملون الحقائب النوبية القديمة التى حملوا فيها أمتعتهم استعداداً للهجرة.

وأشار مصطفى لبيب، أحد المشاركين فى مشهد الهجرة النوبية من مسلسل "المغنى"، إلى أن هناك 500 شخصاً شاركوا فى تصوير المشهد من كافة أبناء النوبة فى قرى محافظة أسوان، مؤكداً أن العمل الدرامى سيساهم فى توثيق هجرة النوبيين وتضحياتهم التى قدموها وقتها فى سبيل نهضة مصر وبناء المشروع القومى وهو السد العالى.

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