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20 ألف دولار لكل مسافر من فلاي دبي ضمن برنامج دفعات المشقة

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20 ألف دولار لكل مسافر من فلاي دبي ضمن برنامج دفعات المشقة 20 ألف دولار لكل مسافر من فلاي دبي ضمن برنامج دفعات المشقة

أعلنت شركة  فلاي دبي أن بدات برنامجا لدفعات المشقة ، تقدم بموجبه 20 ألف دولار أميركي لكل مسافر من مسافري الطائرئة المنكوبة ، والتي تحطمت بالأمس في مطار رستوف جنوب روسيا .

وقالت الشركة في أحدث بيان رسمي : " في الوقت الراهن ينصب اهتمامنا على تحديد والتواصل مع العائلات التي فقدت أحبائها في حادث اليوم الأليم، وذلك لتقديم الدعم الفوري لهم، كما تقوم فلاي دبي بإعداد برنامجٍ لدفعات المشقة للعائلات بقيمة 20,000 دولار أمريكي لكل مسافر، وذلك بحسب شروط النقل الخاصة بالناقلة، وبهدف تلبية الاحتياجات المالية العاجلة لعائلاتهم".

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