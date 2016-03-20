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تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار بالمخدرات فى المعادى 15 يوما

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تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار بالمخدرات فى المعادى 15 يوما تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار بالمخدرات فى المعادى 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة المعادى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب انكارهما ارتكاب الواقعة.

كانت مباحث القاهرة، قد ألقت القبض على "ر.م " 36 سنة والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 8553 لسنة 2006م حلوان مخدرات و" إ.ن "23 سنة، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة قسم شرطة المعادى، مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، 13، 500، وكان بحوزتهما كيلو جرام بانجو، و1000 جنيها من متحصلات البيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4248 لسنة 2016م جنح المعادى، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى امرت بحبسهما بعد إنكارهما ارتكاب الواقعة.

يذكر أن المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، أمر بحبس العاطلين المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة المعادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكارهما ارتكاب الواقعة.

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