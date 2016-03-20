دنيا بطمة تنتقد عساف وتتجاهل مواطنتيها جميلة البدوي وابتسام تسكت

حلت الفنانة المغربية دنيا بطمة للمرة الثانية ضيفة على برنامج "رشيد شو"، الذي يعرض على القناة الثانية من مساء كل جمعة، وقالت بخصوص حصولها على الأوسمة مرتين على التوالي أنها فخورة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن تفانيها واجتهادها لم يذهبا سدى.

وحول ما إذا سبق لدنيا إجراء عملية تجميل، اعترفت أن الأمر يتعلق فقط بتغيير في مظهر أسنانها وحواجبها .غير ذلك فيبقى مجرد مكياج.

وبخصوص علاقتها بالفنانة ابتسام تسكت و جميلة البدوي، ردت باطمة بكونها لا تعرفهم وقالت بالدارجة المغربية بالحرف : "أنا صريحة وهذه هي الطامة الكبرى: “عندي غير نيشان.. ما كنعرفهمش" ، أما بخصوص الفنان الفلسطيني محمد عساف فقالت انه قد تصرف معها بجفاء وتكبر بعد أن أخذ اللقب في برنامج اكتشاف المواهب " آراب أيدول" و أيضا مع بعض من جمهوره حينما أراد هذا الأخير التقاط صور معه، مع العلم أنه وصل بفضلهم، تضيف باطمة".

وحينما سألها منشط البرنامج فيما إذا كانت ستعتزل الغناء لو طلب منها ذلك زوجها محمد الترك، أجابت إن كان لابد من ذلك فسأعتزل توبة إلى الله".

أما بخصوص علاقتها بضرتها فأكدت دنيا أنها لم تكن سببا وراء انفصال الترك عن زوجته وإنما حصل الطلاق قبل ذلك، مؤكدة أنه كان لها الفضل في لم شمل العائلة من جديد، و أن حلا بمثابة شقيقتها الصغيرة تماما وهي الآن تعيش حياة سعيدة مع زوجها وأبنائه.

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