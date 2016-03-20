أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رامي عياش يستقبل طفله الأول آرام

Google+ Print

السبت 19-03-2016 23:10

إستقبل النجم رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش طفلهما الأول.

ونشر عياش عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له من المستشفى، أمام "بالونات" كُتب بها إسم Aram "آرام" في إشارة إلى إسم الطفل الجديد.

وعلق البوب ستار على الصورة قائلاً: الحمدالله يارب.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي