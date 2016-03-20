رامي عياش يستقبل طفله الأول آرام

إستقبل النجم رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش طفلهما الأول.

ونشر عياش عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له من المستشفى، أمام "بالونات" كُتب بها إسم Aram "آرام" في إشارة إلى إسم الطفل الجديد.

وعلق البوب ستار على الصورة قائلاً: الحمدالله يارب.

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