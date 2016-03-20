قبل أيام من عيد الأم.. كيف تذكر كاظم الساهر والدته الراحلة؟

مع إقتراب حلول عيد الأم، بدأت وسائل التواصل الإجتماعي تغص بالمعايدات والتهاني. هذا هو حال نجوم العالم العربي أيضاً، الذين اتخذوا من "فيسبوك" وسيلة لتوجيه أحر الكلمات الى أمهاتهم في هذا اليوم العظيم.

وبدوره نشر النجم العراقي كاظم الساهر عبر صفحته، صورة لوالدته الراحلة وهي تقبله، معلقاً عليها بالقول: الله يرحمك يا ست الحبايب.

وفور إنتشار الصورة، انهالت التعليقات من قبل محبي كاظم، الذين واسوه بقدوم العيد مع غياب صاحبته.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي