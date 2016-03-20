ديلان اوبراين يتعرض لحادث سير خلال تصوير عمله الجديد

كشفت شركة Twentieth Century Fox للإنتاج السينمائي أن الممثل الأمريكي ديلان أوبراين Dylan O'Brien، نجم سلسلة أفلام The Maze Runner أصيب أثناء الإعداد لأحدث فيلم من السلسلة، مما استدعى توقف إنتاج الفيلم لحين شفائه.

وقالت الشركة في بيان لها، إن أوبراين البالغ من العمر 24 عاماً نقل الى أحد مستشفيات فانكوفر بكندا حيث وضع تحت الملاحظة وتلقى العلاج.

وذكر موقع (TMZ) أن ديلان صدمته سيارة وتعرض لإصابات متعددة أثناء الإعداد لتصوير الجزء الجديد من السلسلة الذي يحمل اسم "The Death Cure".

ورفضت Twentieth Century Fox التعليق على خطورة إصابات أوبراين أو سببها.

ومن المقرر طرح الجزء الجديد من العمل في فبراير 2017، وهو الثالث في سلسلة الأفلام الناجحة المقتبسة من روايات جيمس داشنر الشهيرة.