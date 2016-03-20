قتيلان و51 جريحا فى أعمال "شغب" بين مشجعى فريق الرجاء البيضاوى بالمغرب

>أعلنت السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء، مقتل شخصين واصابة 51 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مساء أمس السبت، إثر مشاداة وشجارات اندلعت بين مجموعتين من أنصار فريق الرجاء البيضاوى لكرة القدم داخل المركب الرياضى محمد الخامس بالدار البيضاء، عقب مباراة فريقهم مع فريق شباب الريف الحسيمى.

وأوضح بلاغ للسلطات المحلية أن القوات العمومية تدخلت لفض هذه المواجهات، وتم نقل المصابين إلى الوحدات الاستشفائية لتلقى الاسعافات الضرورية، مشيرا إلى أنه تم فتح بحث فى الموضوع لتحديد ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكان فريق الرجاء البيضاوى قد فاز على ضيفه شباب الريف الحسيمى بهدفين لواحد فى المباراة التى جمعت بينهما، مساء اليوم.

>