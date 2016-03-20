غلق 6 منشآت صحية وصيدلية بالدقهلية لمخالفتها الاشتراطات الفنية

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، بالمرور على عدد من المنشآت الطبية بلغت 6 منشآت طبية، متنوعة كمعامل خاصة وأخرى محلقة بعيادات، وذلك بمراكز المنصورة وأجا وتمى الأمديد.

وقرر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بتنفيذ غلق إدارى للمنشآت الستة لعدم وجود الاشتراطات الصحية والفنية وإدارتهم بدون ترخيص.

كما قامت إدارة التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية بأجا بالمرور على صيدلية بمدينة أجا، وبتفتيشها تبين أن الصيدلية مفتوحة وتمارس النشاط مع عدم تعيين مدير صيدلى مسئول، وقرر "إمام" إغلاق الصيدلية إدارياً وتأديبياً لمدة شهر من تاريخ تنفيذ الغلق.

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