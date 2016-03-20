مصدر: اللجنة العليا للانتخابات تستبعد 12 مرشحاً بدائرة توفيق عكاشة

تواصل اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فرز الأوراق المقدمة من راغبى الترشح على مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة.

وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إنه تم استبعاد ما يزيد عن 12 مرشح محتمل، ومن الوارد أن يزيد الرقم أو يقل من خلال إعادة الفرز والبحث، وستعلن النتيجة النهائية غداً، وكل ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية قابل للتغيير.

وقد تقدم للترشح بدائرة طلخا ونبروه، فى الأيام 11 الماضية، 28 مرشحاً محتملاً، هم جمال عبد الظاهر رقم 1 فى بطاقة الإقتراع رمز الأسد، وغادة الدولتلى رقم 2 رمز الحصان، ومحمد مجدى هبالة رقم 3 رمز الديك، ومحمد الشورى رقم 4 رمز الأتوبيس، ورفعت البسيونى رقم 5 رمز الكف، وأبو النجا مرسى رقم 6 رمز التمساح.

كما تقدم بأوراق ترشحه، حافظ فتحى زيادة رقم 7 رمز المدفع، والدكتور محمد صالح رقم 8 عن حزب المصريين الأحرار، ومحمد عبد الله عبد العزيز رقم 9 رمز المنبه، وأحمد محمد سعد رقم 10 رمز بندقية الصيد، والمتولى منصور السعيد رقم 11، والسيد العشماوى أبو الفضل رقم 12، وإبراهيم أنور الدسوقى رقم 13، ورضا عبد الله غازى رقم 14.

كما تقدم محمود عبد العزيز البيومى عبد الرحمن رقم 15 رمز الكاميرا، ورضا عبد الله محمد غازى حبيب رقم 16 رمز ورقة شجرة، والسعيد زينهم عبد الحافظ حامد رقم 17 رمز الفيل، وحسن أنور حسن العيسوى رقم 18 رمز ساعة اليد، ومحمود صبرى صديق محمد رقم 19 رمز زهرة عباد الشمس، ووليد شوقى شاكر حامد رقم 20 رمز التليفزيون.

بينما حصل المرشح المحتمل السيد الفضالى محمد الدرينى رقم 21 على رمز الفراشة، ومحمد على يوسف عبد الحميد عبد الغفار رقم 22 رمز تمثال رمسيس، وعبد الله أحمد عبد الرؤوف البسيونى رقم 23 رمز الميكروفون، ومحمد عبد الهادى يوسف على رقم 24 رمز غصن الزيتون، وأمجد علوى أمجد رقم 25 رمز الهديد، وأحمد نور الدين أحمد عبد الحميد رقم 26 رمز منزل، وأحمد حمدى أبو المعاطى يوسف رمز الطيارة الهليكوبتر ليكون رقم 27، وعطية على أحمد عبد الحميد رقم 28 رمز دراجة نارية.

ويترأس اللجنة العليا للانتخابات والمنعقدة بالدقهلية بمجمع محاكم المنصورة، المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة المنصورة، وعضوية المستشار ضياء عامر رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار ربيع الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن البقلاوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار على عتمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار آلالاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها "تمرد" لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثرذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغراً، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى إنتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر إنعقادها يوم 15 أبريل.

بعد إغلاق باب الترشح على مقعد "عكاشة" رسميًا.. ننشر أسماء 28 مرشحا محتملا فى دائرة طلخا ونبروة.. اللجنة استقبلت الأوراق على مدار 11 يوما.. والصحة تعلن تعاطى اثنين للمخدرات.. وامرأة وحيدة تدخل المنافسة

بالصور.."العليا للانتخابات"تواصل اليوم استقبال طلبات الترشح بـ"دائرة عكاشة"

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