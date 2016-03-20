"التعليم": الانتهاء من تسجيل الاستمارات الورقية لطلاب الثانوية خلال أسبوعين

قال محمد سعد، نائب رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم الانتهاء من تسجيل استمارات الثانوية العامة الورقية خلال أسبوعين، موضحا أنه جار التسجيل لـ"طلاب المنازل".

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، لـ" اليوم السابع"، أنه جار استلام الاستمارات الورقية من المديريات التعليمية من قبل اللجان التى تم تشكيلها بلجان النظام والإدارة وذلك حتى يتم اعتماد قرار رؤساء الكنترولات.

وأوضح أنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بالاستمارات الإلكترونية والتى تم الانتهاء من تسجيلها خلال الأسبوع الماضى، موضحا أن جميع الطلاب سجلوا استماراتهم والذى وصل عددهم قرابة الـ 540 ألف طالب وطالبة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ 4 من يونيو المقبل.

- وزير التعليم يوجه مديرى المديريات بالاستعداد لامتحانات الترم الثانى

- بالصور.. تعليم الأقصر تفتتح أول معرض لتدوير مخلفات بيئية بمدرسة إعدادية

- غداً.. انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم الفنى الثالث بشمال سيناء

>