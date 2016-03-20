افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية بجامعة سوهاج

يفتتح اليوم الأحد 20 مارس الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية والتى تنفذه الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، فى الفترة من 19 إلى 21 مارس 2016، صرحت بذلك الدكتورة صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقالت إن فعاليات البطولة وحفل الافتتاح سيقام على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات.

وأشار رئيس الجامعة أن مهرجان الألعاب البيئية من الفعاليات التى تحرص الجامعة على تنفيذها كل عام، حيث تستضيف الجامعة 20 جامعة ومعهدا إضافة للجامعة المنظمة يتنافس خلال مسابقاتها 200 طالب وطالبة، بداية من الكرنفال الذى سيطوف أرجاء المحافظة ويبدأ من الإستاد الرياضى ومرورا بمبنى محافظة سوهاج ومديرية الأمن والكورنيش ومبنى الجامعة.

وأشار إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية أن المهرجان يتضمن مسابقات لعبة الحوكشة، السبع بلاطات، شد الحبل، شد العصا، الطوق الطائر، النيشان، الترويحية.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضى أن الجامعة سوف تنظم جولة خاصة للوفود المشاركة يوم الاثنين القادم لزيارة الجامعة الجديدة، والموقع الاثرى ميريت أمون، إضافة لرحلة نيلية.

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