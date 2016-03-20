بالصور.. مطار شرم الشيخ يستقبل 11 ألفا و 455 سائحا خلال أسبوع

أكد العميد عصام خضر، مدير عام إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغال بشرم الشيخ تراوح مابين 20 إلى 25%، مشيرا إلى أن مطار شرم الشيخ استقبل خلال أسبوع، 11 ألفا و455 سائحا.

وأضاف خضر، لـ"اليوم السابع"، أن السياحة الأوروبية ستعود بقوة خلال الأشهر القادمة، خاصة أن هناك دولا مثل أستونيا و أوكرانيا لم تتوقف عن إرسال رحلات إلى شرم الشيخ، لافتا إلى أن السوق الإيطالية من أهم الأسواق السياحية.

من جانبه، أكد إسلام نبيل، مدير إدارة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، استقبال مطار شرم الشيخ أمس السبت، أول طائرة قادمة من مطار الماطى كازخستان وعلى متنها 233 سائحا، وذلك إطار الجهود المبذولة لفتح أسواق سياحية جديدة وتسير حركة الطيران لشرم الشيخ وتنشيط السياحة.

- بالصور.. مطار شرم الشيخ يستقبل 233 سائحًا من كازاخستان