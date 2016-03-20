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محمد عمر لأسر الشهداء:أفتخروا بأولادكم..ولـ"جماعات الإرهاب":أنا مشفق عليكم

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محمد عمر لأسر الشهداء:أفتخروا بأولادكم..ولـ"جماعات الإرهاب":أنا مشفق عليكم محمد عمر لأسر الشهداء:أفتخروا بأولادكم..ولـ"جماعات الإرهاب":أنا مشفق عليكم
وجه محمد عمر، نجم منتخب السابق، ووالد الشهيد الرائد شريف محمد عمر، رسالة إلى أهالى كل الشهداء، قائلاً "افرحوا وافخروا باولادكم، وفكروا كدة بالراحة أن سنة الحياة هى أن أى إنسان ربنا حاطه وديعة فى الأرض وبياخدها وقت ما شاء، ونفرح أن أولادنا يشفعوا لينا يوم القيامة ويوم الحساب".

وأضاف محمد عمر، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء"، والمذاع على فضائية "دريم"، أرجو من الجماعات الإرهابية التفكير بعقولهم التى أعطاها الله لهم، قائلاً "الحقوا نفسكم قبل يوم الحساب وأنا مشفق عليكم، لأن يوم القيامة عند ربنا سيكون صعب عليكم، وستكونوا فى عذاب مدى الحياة".

واستشهد الرائد شريف محمد عمر، نجل الكابتن محمد عمر لاعب ومدرب الاتحاد السكندرى السابق، وابن شقيقة الكابتن شوقى غريب، المدير الفنى للإنتاج الحربى، وذلك أثناء أدائه خدمته العسكرية فى سيناء، إثر عملية إرهابية، وتم إقامة جنازة عسكرية للشهيد فى الإسكندرية.


>بالفيديو والصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يدعمون الحرب ضد الإرهاب وينعون الشهيد شريف محمد عمر

بالفيديو.. جنازة عسكرية لشهيد الإرهاب ابن الكابتن محمد عمر بالإسكندرية..شوقى غريب ينهار حزنا على ابن شقيقته..ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن ونجوم الكرة وسط آلاف المشيعين.. والعزاء مساءً بالقائد إبراهيم
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